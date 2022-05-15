«Это нравится мужчинам!»: какая прическа заставляет учащенно биться сердца, назвал Васильев

Немного небрежности в образе добавляет шарма.

Александр Васильев на YouTube-канале Formulamodis рассказал зрительницам, как выглядеть привлекательно для мужчин.

Историк моды заметил, что мужчин манят дамы с легкой небрежностью в образе. Прическа у таких представительниц прекрасной половины человечества чуть растрепана, из нее «случайно» вылетело несколько прядей. На такие волосы мужчины реагируют интуитивно.

«Выпущенные пряди из прически выглядят так, будто она только что с кровати и так торопилась, что все разлохматилось. Это нравится мужчинам!» — поведал Александр Васильев.

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