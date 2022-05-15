В День семьи: Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин запечатлелись с подросшими дочками Лизой и Мишель

Прославленные фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин счастливы в браке.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин сумели создать крепкую и дружную семью.

Пара уже пятнадцать лет вместе и растит двух дочерей. Старшая наследница Тотьмяниной и Ягудина Лиза появилась на свет в 2009-м году, а младшая Мишель – в 2015-м.

В Международный день семьи, который отмечается в это воскресенье, 15 мая, Алексей Ягудин поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлена его семья.

В кадре красивые и счастливые Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин позируют с дочками Лизой и Мишель.

«Всемирный день семьи. Долголетия и гармонии всем», — пожелал поклонникам Алексей Ягудин под фото.

Интересно, что прославленный фигурист всегда мечтал именно о дочерях. Имена своим наследницам спортсмен придумывал сам.

По мысли Алексея Ягудина, они должны были хорошо звучать и в России, и заграницей. У Тотьмяниной и Ягудина, напомним, есть дом под Парижем. И пара довольно часто бывает во Франции.

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