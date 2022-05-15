«Без рисков»: Погребняк пожалела, что не поставила на украинскую группу на «Евровидении»

Итог «Евровидения – 2022» стал, пожалуй, самым ожидаемым в истории конкурса. Как и предсказывали букмекеры, а также многие знаменитости, победил украинский коллектив Kalush Orchestra.

Продюсер Мария Погребняк тоже сразу говорила, что лидерами станут они. А по окончании конкурса написала в своем телеграме, что зря не заработала на этом денег в букмекерской конторе.

«Никакой интриги. На «Евровидении – 2022» победила украинская группа Kalush Orchestra. Как и предсказывали букмекеры. Надо было, конечно, делать ставки, здесь без рисков», — сказала Мария.

Она заметила, что коллектив нарушил условия конкурса, выступив с политическим призывом, но его «не заметили». И пошутила, что фестиваль – это своеобразный урок политинформации. Можно наблюдать воочию, какие страны дружат, а какие в натянутых отношениях. Ни о каком конкурсе пения тут и речи нет.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.