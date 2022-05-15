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Заварила чай по-турецки и взялась за скалку: Бергюзар Корель испекла шотландское печенье из трех ингредиентов

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» поделилась простым, но необычным рецептом.

Заварила чай по-турецки и взялась за скалку: Бергюзар Корель испекла шотландское печенье из трех ингредиентов
Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Фото: Global Look Press

Бергюзар Корель, как оказалась, еще и мастерица на все руки. В личном микроблоге актриса из сериала «1001 ночь» поделилась видеороликом, показав, как она печет домашнее угощение на кухне. Так, десертом дня стало шотландское печенье. Для начала жена Халита Эргенча заварила чай по-турецки, а потом взялась за скалку.

«Я давно хотела поделиться с вами этим рецептом из трех ингредиентов. Может кто-то знает о знаменитом песочном печенье шотландцев. Всего 10 минут на подготовку, 15-20 на готовку. Ловите легкий рецепт», — отметила Бергюзар.

Из ингредиентов понадобятся

  • 125 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 55 г сахарной пудры
  • 185 г муки

Приготовление шотландского печенья

  • Разогреваем духовку до 170 градусов;
  • Взбиваем масло и сахар;
  • Насыпаем муку;
  • Лепим до состояния плотного теста;
  • Далее тесто одним пластом раскатываем на подносе;
  • Разрезаем на прямоугольники;
  • Ставим в духовку до запекания;

«Печенье можно подавать к столу с молоком, чаем или кофе. Мой фаворит, конечно, чай! Приятного аппетита», — добавила Корель.

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