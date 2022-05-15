«Люди перекрестились»: Кормухина рассказала, за какое бы место боролась Россия на «Евровидении»

Исполнительница рада, что наша страна в этом году не участвовала в песенном конкурсе.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» сообщила, что очень рада неучастию в этом году России в песенном конкурсе «Евровидение». Он завершился в итальянском Турине.

«Сколько же было поломано копий в борьбе за отказ России от участия в «Евровидении»! И вот свершилось! Все нормальные люди трижды перекрестились, когда нашим «решалам» по отправке российских певунов и певуний на это радужное сборище дали по рукам сами гейропейцы!» Ольга Кормухина

Как заметила Ольга Кормухина, на «Евровидении» нашей стране все равно ничего бы не светило. «А иначе бились бы за первое место с конца. Причем до конца!» — добавила исполнительница.

Напомним, что на «Евровидении» по итогам зрительского голосования победила украинская группа «Kalush Orchestra». Коллектив исполнил песню «Stefania», которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

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