«Культура фейка может быть безграничной»: Тина Канделаки высказалась о «Евровидении»

По словам телеведущей, Украине надо заранее отдать все призы во всех конкурсах.

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграм» высказалась о прошедшем в итальянском Турине европейском песенном конкурсе «Евровидение».

««Евровидение» доказало, что культура фейка может быть безграничной. Фейковое «Евровидение» — что следующее? Так можно заранее дать Украине все призы, начиная от «Оскара» Зеленскому и заканчивая победами на Олимпийских играх». Тина Канделаки

Как добавила Тина Канделаки, в этом мире можно свести с ума целую нацию, приучив ее к тому, что все ей должны. Она добавила, что эксперимент с BLM был, видимо, всего лишь разминкой. Канделаки не исключила, что не за горами времена, когда американцам и европейцам предложат преклонять колено перед украинцами.

Напомним, что на «Евровидении» по итогам зрительского голосования победила украинская группа «Kalush Orchestra». Коллектив исполнил песню «Stefania», которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям.

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