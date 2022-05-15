Явно лучше, чем на ТВ: Михеева в глубоком леотарде ядреного цвета показала фигуру на островах

Ведущая «Вечернего Урганта» уехала на Мальдивы, пока не выходит шоу.

Алла Михеева решила красиво восполнить паузу в своей творческой деятельности, ведь шоу «Вечерний Ургант» все еще на каникулах. И когда вернется на экраны пока неизвестно.

Ведущая улетела на Мальдивы, чтобы научиться серфингу, свой первый день овладевания этими навыками звезда показала в своем телеграме.

Алла Михеева облачилась в леотард ядреного розового цвета, который Эвелина Хромченко любит называть оттенком «взбесившейся Барби». Купальник для серфинга отлично подчеркивал фигуру хрупкой знаменитости и выделял длину и стройность ее ног.

Нет сомнений, в купальном костюме Михеева выглядит намного ярче, чем в образе простовато блондинки на ТВ. Однако ее поклонники любят всякой.

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