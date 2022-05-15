Редкие кадры, на которые стоит взглянуть: 18-летняя Бузова во время кастинга на «Дом-2»

Дикий загар и брови-ниточки тогда были в тренде.

Ольга Бузова обнародовала в своем телеграме редкое видео, на котором запечатлели прохождение ею кастинга на шоу «Дом-2».

Напомним, пришла на телестройку Бузова в 2004 году с сумасшедшим загаром, который в то время свидетельствовал о том, что дама не бедна и может разориться на солярий. Брови-ниточки и яркая подводка вокруг глаз тоже способны впечатлить публику.

В кадре Ольга Бузова говорит, что является моделью, владеет тремя иностранными языками и «на данный момент одна».

«Я совершенно по этому поводу не комплексую. Чем дольше ждешь, тем лучше у тебя будет», — сказала Ольга Бузова.

Напомним, в настоящий момент Ольгу Бузовой 36 лет, она не замужем, детей нет.

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