Испанцы предложили провести «Евровидение-2023» у себя вместо Украины

После победы на конкурсе «Евровидение-2022» Украина должна будет принять песенное соревнование на своей территории в 2023 году. Но пока президент Владимир Зеленский загадывает о проведении международного события в Мариуполе, многие люди со скепсисом относятся к тому, что через год Украина способна будет приглашать гостей.

Так, например, испанский телеканал RTVE вызвался помочь Украине со всем необходимым в организации конкурса. Воодушевленные помощники готовы даже провести песенное соревнование в своей стране.

«И в случае, если им (украинцам, — Прим. авт.) это понадобится, мы будем готовы провести следующий выпуск «Евровидения», — добавила директор по связям телеканала Мария Эйсагирре.

Напомним, что представительница Испании заняла на прошедшем конкурсе третье место, после Украины и Великобритании. Эта страна не принимала у себя «Евровидение» с 1969 года.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.