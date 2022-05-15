«Местечковое событие»: не писать о «Евровидении» вообще предложила Миро

Блогер Лена Миро открыла ленту новостей после прохождения «Евровидения» в Турине и удивилась количеству новостей. Акула пера уверена, что россиянам нужно просто забыть про него, а журналистам прекратить о нем писать.

«Не секрет, что сам конкурс Евровидение был раскручен в России искусственно. В реальности это местечковое событие, до которого никому нет ни дела, ни интереса. Ну, спели. Ну, пара домохозяек посмотрела. Формат конкурса — показать что-то крайне необычное, иногда даже шокирующее, но никак не талантливое в классическом смысле слова», — написала Миро в своем телеграме.

Она раскритиковала вокальные данные конкурсантов и их сценические находки. И задалась вопросом — зачем мы каждый год посылаем туда своих артистов. А теперь, когда Россию отстранили от участия, все равно пишем о нем.

«Ребята, коллеги, вы правда считаете, что об этом конкурсе стоит писать? Кто там что спел, кто и что прокричал, кто победил, кто мог бы победить и так далее. <…> Надеюсь, в следующем году вы перестанете вываливать на головы своих читателей в воскресенье утром ненужную никому информацию», — обратилась Миро к СМИ.

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