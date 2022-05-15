«Отпуск подходит к концу»: Надя Ермакова не хочет возвращаться на «Дом-2» после поездки в Турцию

Надя Ермакова и Даниэль Чистов отменили свадьбу из-за ссоры и вместо торжества отправились отдыхать и перезагружаться в Турцию.

В телеграм-канале Надя Ермакова призналась, что после поездки ее совсем не тянет на проект «Дом-2». А между тем, она не только участница, но сотрудница телестройки.

«Отпуск подходит к концу, и послезавтра мы будем уже в Москве. Возвращаться не хочется, от души перезагрузились. Я так точно!» — поделилась Надя Ермакова.

Ермакова рассказала, как пережила отмену свадьбу и заявление Даниэля Чистова о том, что он не видит ее рядом с собой. Надежда решила для себя, что просто будет дальше жить счастливо.

«Ничего другого не остается, буксовать точно нельзя… Иначе рискуешь в этом застрять надолго… Да отменилась свадьба, да потеряли много денег, но жизнь на этом точно не заканчивается», — добавила Надежда Ермакова.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.