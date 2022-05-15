«Возьму кого угодно»: Селена Гомес пришла на шоу, чтобы найти себе жениха

14 мая певица и актриса Селена Гомес стала гостьей и временной ведущей популярного в Америке шоу Saturday Night Live. Для западных селебрити такое выступление является настоящим звездным часом, но 29-летняя знаменитость воспользовалась им не только ради славы, но и в личных интересах.

В своем вступительном монологе Селена призналась, что пришла на шоу дабы найти свою любовь.

«Одна из причин, по которой я рада вести SNL, заключается в том, что я не замужем, и я слышала, что SNL — отличное место для начала романтических отношений, — сказала Гомес. — Эмма Стоун познакомилась здесь со своим мужем (режиссером Дейвом Маккери, — Прим. авт.), Скарлетт Йоханссон с Колином Джостом. И Пит Дэвидсон, и Machine Gun Kelly». «И поскольку я на самом деле не хочу пробовать приложения для знакомств, я хотела бы поделиться этим и сказать, что источаю любовь и ищу свою вторую половинку — но на данный момент я возьму кого угодно».

После таких заявлений сразу два актера передачи вызвались пригласить Селену на свидание, но девушка оказалась не промах и тут же напомнила мужчинам, что они женаты. Следом «попробовать» с Гомес решила девушка-комик. Но певица быстро съехала с темы, сказав: «Давайте посмотрим, как пройдет афтепати».

Напомним, несколько лет у Селены были полные драматизма отношения с певцом Джастином Бибером, пока он не женился на другой. Но у этой звездной пары до сих пор много поклонников, считающих, что Гомес и Бибер должны быть вместе.

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