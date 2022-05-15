Алена Ашмарина из «Дома-2» побрилась налысо: как она выглядит теперь

Бывшая участница «Дома-2» Алена Ашмарина сейчас бизнесвумен, у нее собственный салон красоты в Москве. Сама же Алена Ашмарина – мастер по работе с волосами.

Экс-участница проекта всегда любила экспериментировать с внешностью, меняя цвет и длину волос.

Но теперь Алена Ашмарина решилась на самое кардинальное преображение из всех возможных. Она побрилась налысо.

Снимком, на котором она предстала с новой прической, Алена Ашмарина поделилась в микроблоге.

Пост она посвятила своей старшей дочери Патрисии, у которой обожжена щечка. Алена Ашмарина дала понять, что на преображение она пошла, что поддержать наследницу.

«Сиюша в последнее время очень часто расстраивается из-за своей щечки! Вчера это переросло всякие границы, мы ревели обе! Я решила, что такая моя поддержка — это самое огромное, что я могу дать ей, что бы ее дух воспрял, ни на несколько дней, как было до этого, а надолго! Что бы ее это шокировало и впечатлило!» — написала Алена Ашмарина.

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