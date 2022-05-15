Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

Гора детишек и жена на 40 лет моложе! Что известно о личной жизни Рената Ибрагимова

Народный артист РСФСР скончался 14 мая. Ему было 74 года.

Гора детишек и жена на 40 лет моложе! Что известно о личной жизни Рената Ибрагимова
Ренат Ибрагимов. Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Известие о внезапной смерти 74-летнего Рената Ибрагимова стало полной неожиданностью для его звездных коллег и поклонников. Совсем недавно народный артист РСФСР бодро раздавал интервью. Только в 2020 году певец стал гостем программы «Привет, Андрей!». Музыкант не только поделился с телезрителями личными историями, но и исполнил на сцене свои хиты.

Ренат Ибрагимов с гордостью хвастался тем, какая большая у него семья. У артиста много детей, а младших отпрысков ему подарила молодая красавица-жена Светлана Миннеханова. С возлюбленной певец жил душа в душу, просто обожал своих детишек. И на публике всегда светился счастливой улыбкой, давая понять — у него все прекрасно. Так что известие о скоропостижной кончине артиста прозвучало, как гром среди ясного неба.

А вот, что известно о последних часах жизни народного артиста РСФСР. Примерно в 17.00 часов, в субботу, 14 мая, музыкант почувствовал недомогание и внезапно потерял сознание. Близкие тут же вызвали бригаду «скорой помощи». Однако доехать до больницы из поселка «Зимние сады» в Новой Москве, где у семьи есть коттедж, Ренат Ибрагимов так и не смог. Он умер по дороге.

Жена Рената Ибрагимова
Светлана Миннеханова с дочкой. Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»

У артиста остались маленькие дети и молодая вдова. О личной жизни ныне покойного певца известно не так много.

В октябре 2009 года Ренат Ибрагимов женился в третий раз. Его возлюбленной стала Светлана Миннеханова. Избранница певца моложе его на 40 лет. Но такая разница в возрасте девушку ничуть не смутила. И при том, что Светлана годилась мужу в дочери, жили они в полной гармонии и идиллии.

Пара стала многодетной: в 2008 году у них родилась дочка Асылбика, Аиша — в 2010, Марьям — 2017. Также в семье есть сынишка Атилла, он появился на свет в 2013 году. Кстати, в прессе упоминается, что третья жена родила Ибрагимову четырех детей.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Новости googleумер Ренат Ибрагимов