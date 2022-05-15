Гора детишек и жена на 40 лет моложе! Что известно о личной жизни Рената Ибрагимова

Известие о внезапной смерти 74-летнего Рената Ибрагимова стало полной неожиданностью для его звездных коллег и поклонников. Совсем недавно народный артист РСФСР бодро раздавал интервью. Только в 2020 году певец стал гостем программы «Привет, Андрей!». Музыкант не только поделился с телезрителями личными историями, но и исполнил на сцене свои хиты.

Ренат Ибрагимов с гордостью хвастался тем, какая большая у него семья. У артиста много детей, а младших отпрысков ему подарила молодая красавица-жена Светлана Миннеханова. С возлюбленной певец жил душа в душу, просто обожал своих детишек. И на публике всегда светился счастливой улыбкой, давая понять — у него все прекрасно. Так что известие о скоропостижной кончине артиста прозвучало, как гром среди ясного неба.

А вот, что известно о последних часах жизни народного артиста РСФСР. Примерно в 17.00 часов, в субботу, 14 мая, музыкант почувствовал недомогание и внезапно потерял сознание. Близкие тут же вызвали бригаду «скорой помощи». Однако доехать до больницы из поселка «Зимние сады» в Новой Москве, где у семьи есть коттедж, Ренат Ибрагимов так и не смог. Он умер по дороге.

У артиста остались маленькие дети и молодая вдова. О личной жизни ныне покойного певца известно не так много.

В октябре 2009 года Ренат Ибрагимов женился в третий раз. Его возлюбленной стала Светлана Миннеханова. Избранница певца моложе его на 40 лет. Но такая разница в возрасте девушку ничуть не смутила. И при том, что Светлана годилась мужу в дочери, жили они в полной гармонии и идиллии.

Пара стала многодетной: в 2008 году у них родилась дочка Асылбика, Аиша — в 2010, Марьям — 2017. Также в семье есть сынишка Атилла, он появился на свет в 2013 году. Кстати, в прессе упоминается, что третья жена родила Ибрагимову четырех детей.

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