Купившая за 20 миллионов дом Муцениеце вынуждена донашивать за сыном кеды

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным потеряла загородный дом, в котором они жили и перебралась с детьми в квартиру.

Однако от мечты о собственном имении она не отказалась, накануне актриса показала свой новый коттедж из натурального дерева с панорамными окнами. По оценкам экспертов, стоят такие квадраты около 20 миллионов рублей.

Вместе с тем Агата Муцениеце живет достаточно экономно. Она, к примеру, как всякая мама, у которой подрастают дети, стала донашивать их одежду. Звезда показала в своем телеграме, какие кеды перешли к ней от сына Тимоши, которые стали ему малы.

«Мне кажется, огнище! Очень мне идут», — прокомментировала экс-жена Павла Прилучного.

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