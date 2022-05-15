Алина Загитова в оливковом бикини резво поплескалась в бассейне на Мальдивах

Алина Загитова — олимпийская чемпионка. Также фигуристка активно выступает в ледовых шоу, ведет вместе с Алексеем Ягудиным проект «Ледниковый период» на Первом канале, принимает участие в рекламных акциях и фотосессиях. А значит, вполне может позволить себе провести отпуск на фешенебельном курорте. Весенние каникулы подопечная Этери Тутберидзе провела на Мальдивах. В своем Telegram-канале фигуристка то и дело публиковала отчетные кадры, щеголяя то на пляже, то среди «скромных» домиков-бунгало.

Также олимпийская чемпионка засветила домик, в котором жила она сама. Загитова в оливковом купальнике поплескалась в бассейне, щегольнув своим элитным отдыхом на курорте, куда то и дело летает Анастасия Волочкова.

Кстати, еще одна подопечная Этери Тутберидзе — Евгения Медведева вместе с 22-летним финалистом шоу «Голос. Дети» Кристианом Костовым отдыхает в Болгарии. Поговаривают, что у парочки тайный роман. Хотя раньше фигуристке приписывали отношения с «тиктокером» Даней Милохиным. Они вместе выступали на проекте «Ледниковый период».

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