Второй этаж — в стекле, терраса на столбцах и основательный фундамент: какой коттедж отгрохала Муцениеце без «мажора» Прилучного

Вместе с «мажором» Павлом Прилучным актриса из фильма «Тобол» после свадьбы жила за городом. При этом сама Агата Муцениеце намекала, что построить большой дом — была задумка ее мужа. Актриса вполне могла бы жить и в городской квартире. Однако после развода со звездой сериала «Желтый глаз тигра», Агата озаботилась о недвижимости на природе. Пожив некоторое время в городских апартаментах, Муцениеце решила заняться стройкой. По словам актрисы, ей удалось осуществить свою мечту.

Агата даже показала в личном микроблоге, как выглядит ее загородный домик, вполне скромный, по нынешним меркам. Второй этаж коттеджа застеклен, есть место для будущей террасы на столбцах, отдельное крыльцо с парадной, основательный фундамент и надежная крыша с трубой, видимо, в доме есть печка для обогрева. Внутрь, так сказать семейного гнезда, Муцениеце пока фанатов не пустила. Скорее всего там еще идут отделочные работы.

Интересно, позовет ли Агата на новоселье бывшего мужа, с которым она примирилась ради их общих детей. У пары есть девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочка Мия. Судя по их улыбкам, они в восторге от того, что смогут проводить все лето на свежем воздухе.

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! И вот, конечно, хочется еще добавить, верьте в себя, мы можем все! Я верю в вас, наверное, так же сильно, как вы в меня!» — обратилась Агата к своим поклонника.

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