Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

Глазки-блюдца, волосики светлые! Арзамасова понянчилась с 9-месячным сыном от Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась редкими кадрами с сынишкой. На кого похож Левушка?

Глазки-блюдца, волосики светлые! Арзамасова понянчилась с 9-месячным сыном от Авербуха
Лиза Арзамасова с сыном Левушкой. Фото: личный архив

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с сынишкой Левушкой в личном микроблоге, растрогав поклонников. Сыну актрисы из ситкома «Папины дочки» уже исполнилось 9-месяцев. Малыш растет точной копией своей звездной мамы. Те же глазки-блюдца, очаровательная улыбка и светлые волосики.

Муж актрисы — хореограф Илья Авербух считает, что ему очень повезло с возлюбленной. Он подметил, что считает Лизу самой лучшей мамой. А что сказала экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, увидев, на кого похож младший сын Ильи Авербуха от звезды «Папиных дочек».

Сын актрисы Лизы Арзамасовой
Сынишка Лизы Арзамасовой как две капли воды похож на свою маму. Фото: личный архив

«Лиза, ну это как! Полная копия тебя», — воскликнула певица, увидев свежие кадры подросшего Левушки.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Илья АвербухЛиза АрзамасоваНовости google