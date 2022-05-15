Глазки-блюдца, волосики светлые! Арзамасова понянчилась с 9-месячным сыном от Авербуха

Актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась редкими кадрами с сынишкой. На кого похож Левушка?

Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами с сынишкой Левушкой в личном микроблоге, растрогав поклонников. Сыну актрисы из ситкома «Папины дочки» уже исполнилось 9-месяцев. Малыш растет точной копией своей звездной мамы. Те же глазки-блюдца, очаровательная улыбка и светлые волосики.

Муж актрисы — хореограф Илья Авербух считает, что ему очень повезло с возлюбленной. Он подметил, что считает Лизу самой лучшей мамой. А что сказала экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, увидев, на кого похож младший сын Ильи Авербуха от звезды «Папиных дочек».

«Лиза, ну это как! Полная копия тебя», — воскликнула певица, увидев свежие кадры подросшего Левушки.

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