«Кое-кому перешел дорогу. Близкий человек»: Кажетта Ахмеджанова – о Максиме Галкине

Звезда телешоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова поделилась своим мнением о происходящем с Максимом Галкиным.

Напомним, юморист со своей женой Аллой Пугачевой и детьми около трех месяцев назад улетел в Израиль. Вначале они заявляли, что отправились в отпуск, но теперь уже понятно, что это длительная акция. Комик организовал гастроли на чужбине и уже не подбирает выражения, высказываясь в своих социальных сетях.

«Против Галкина и Пугачевой идет травля: Галкин кое-кому перешел дорогу и кого-то стал злить. Это давно спланированная акция. Все идет от ближайшего круга артиста. Его близкий человек ждал момента, чтобы свалить на него всю грязь и начать против него войну», — заявила «Собеседнику» Кажетта.

Между тем, она полагает, что Галкин и Пугачева вернутся в Россию. По ее мнению, настоит на этом Алла Борисовна. И произойдет это в конце этого года – в начале следующего.

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