«Возрастная, неумная деревенщина»: о попытках Бони выглядеть дорого-богато высказалась Миро

Виктория Боня проживает в домике для гостей у своего бывшего возлюбленного Алекса Смерфита.

42-летняя Виктория Боня со своей дочкой от Алекса Смерфита уже много лет проживает в Монако. Домик (для гостей) ей предоставил отец ее ребенка в своем имении.

Блогер Лена Миро уже не раз нелестно высказывалась об экс-участнице шоу «Дом -2». В предпоследней публикации в ЖЖ она рассуждала о ее ссоре с учительницей дочки и сравнивала со своей уборщицей.

Теперь же Лена Миро предложила Виктории Боне прекратить делать вид, что она якобы встречается с богачами и врать об этом подписчикам.

«Мне интересно: когда ей надоест врать? Для начала хотя бы себе самой. Вик, ты не встречаешься с олигархами по одной и только по одной причине: возрастная, неумная деревенщина им неинтересна. Твой уровень — это шаманы на сборищах непуганых идиотов.

Если бы Боня могла, она бы вцепилась даже в самого примитивного минигаршонка зубами. Но клыков, которые могли бы пронзить сердце более-менее статусного мужичка, у нее нет, поэтому приходится довольствоваться шаманами», — написала Лена Миро.

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