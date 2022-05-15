Глобальные планы: уехавшая в США Малькова призналась, что планирует купить Lexus и перебраться в Вашингтон

Почти два месяца назад Светлана Малькова перебралась из Словении в США. Бывшая жена Романа Малькова, который в прошлом году стал мужем актрисы Анастасии Макеевой, остановилась в Сиэтле. Но, как призналась художница, это не то место, где она планирует жить.

В ближайшее время Малькова с детьми намерена перебраться в Вашингтон, а также купить авто марки Lexus. Об этом она сообщила в своей соцсети.

«Я буду менять машину на Lexus. Как приобрету, скажу цену», — написала Малькова.

Напомним, на днях Светлана призналась, что живет на ферме близ Сиэтла и берет продукты в фуд-банке при церкви. При этом она заявила, что не нуждается в финансовой помощи.

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