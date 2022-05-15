«Это что?»: известный актер раскритиковал сбежавших из России звезд

Вот уже более двух месяцев, как Максим Галкин и Алла Пугачева живут в Изариле. Там же обосновался анрей Макаревич, а недавно на землю обетованную отправился Максим Леонидов. Некоторые другие звезды, например, Чулпан Хаматова, решили жить в Европе и Прибалтике. При всем этом, уехавшие осуждают Россию издалека.

Российский актер Владимир Стеклов осудил такую позицию звезд.

«Это что?! Сколько у нас прошло лет, чтобы появились люди, которые говорили: «После 2 мая воздух в Одессе стал чище?!». Есть еще хуже высказывания, еще страшнее. Не буду их повторять, вы их наверняка слышали. А эти откуда?» — подверг критике коллег Стеклов во время интервью на YouTube-канале «Изолента Live».

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