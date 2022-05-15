«Победитель «Евровидения»: Запашный эмоционально высказался после завершения музыкального конкурса

Минувшей ночью определился победитель «Евровидения-2022». По итогам зрительского голосования первое место заняла украинская группа Kalush Orkestra.

После завершения конкурса своим мнением по поводу победы Украины поделился артист цирка Эдгард Запашный.

«Украина — победитель «Евровидения». Никто больше не имеет права говорить, что это не конкурс политической песни!» — эмоционально высказался Запашный в своем телеграм-канале.

Добавим, ранее дрессировщик проводит опрос в своем канале, после которого отметил, что в последнее время конкурс начал раздражать большинство россиян.

Напомним, ранее свое мнение по этому поводу высказала Яна Рудковская. Продюсер отметила, что ее фаворитом были испанцы, но коллектив из Украины «классный».

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