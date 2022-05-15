Месть молодой вдове: киножурнал «Ералаш» обрел нового владельца

Битва за проект шла почти полтора года.

Режиссер Борис Грачевский умер в январе 2021 года. С тех пор все нажитое его имущество делили ближние родственники – бывшие жены, взрослые дети и молодая вдова Екатерина Белоцерковская.

Был в этом споре и экс-партнер Грачевского Аркадий Григорян, которому принадлежали 50,01 процента прав на «Ералаш». Все это время Белоцерковская пыталась доказать, что Григорян присвоил себе долю на киножурнал незаконно. И только накануне точка в деле была поставлена.

Белоцерковская отказалась от собственного иска, надеясь найти с партнером мирное решение. Однако не вышло: Аркадий Григорян от переговоров отказался и более того, потребовал с Белоцерковской возместить судебные расходы.

На днях суд удовлетворил эти требования. С одной лишь оговоркой: гендиректор «Ералаша» просил 250 тысяч рублей, а присудили ему только 100 тысяч. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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