«Валера хочет усыновить ребенка»: 53-летняя Буланова готова выйти замуж и стать мамой

Почти три года певица встречается с экс-теннисистом Валерием Рудневым.

Татьяна Буланова была замужем дважды. За плечами у 53-летней певицы два развода и два взрослых сына. Теперь же артистка счастлива в новых отношениях. Почти три года она встречается с экс-теннисистом Валерием Рудневым, который младше ее на 19 лет.

Но этот факт не смущает певицу. Она не только готова вновь пойти в ЗАГС, но и стать мамой. Несколько лет назад она заморозила биоматериал. Однако избранник артистки придерживается другого мнения.

«Валера очень хочет усыновить ребенка. Он мне сказал, что, даже если нам родит суррогатная мама, то все равно нужно сделать какого-нибудь ребенка счастливым», — призналась Буланова программе «Светская хроника».

больше по теме Татьяна Буланова сделала заявление об отъезде из России Артистка высказалась о патриотизме.

А пока Татьяна Буланова ждет, когда же ее избранник решился на важный шаг и сам сделает предложение руки и сердца.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.