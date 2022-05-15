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«Настя всегда хотела петь»: Успенская решила сделать из жены Овечкина звезду сцены

68-летняя артистка давно дружит с семьей покойной Веры Глаголевой.

«Настя всегда хотела петь»: Успенская решила сделать из жены Овечкина звезду сцены
Любовь Успенская. Фото: соцсети

Младшую дочь Анастасию ныне покойная Вера Глаголева родила от миллиардера Кирилла Шубского. Девушка построила карьеру модели, вышла замуж за одного из лучших хоккеистов планеты Александра Овечкина, родила ему двух сыновей и живет в США.

Накануне певица Любовь Успенская, которая много лет дружит с семьей, заявила, что Анастасия Шубская решила запеть. 68-летняя исполнительница «Кабриолета» даже решила помочь ей в продвижении, несмотря на отсутствие у жены Овечкина профессионального музыкального образования.

Анастасия Шубская
Анастасия Шубская. Фото: соцсети

«Я дружу с этой семьей уже много лет. Я всегда с ними вместе, все праздники. Настя всегда хотела петь. Вера мечтала, чтобы Настя карьеру сделала», — рассказывает Успенская в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

Напомним, накануне стало известно, что Александр Овечкин вместе с семьей может вернуться из США в Россию.

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