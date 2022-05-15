«Настя всегда хотела петь»: Успенская решила сделать из жены Овечкина звезду сцены

Младшую дочь Анастасию ныне покойная Вера Глаголева родила от миллиардера Кирилла Шубского. Девушка построила карьеру модели, вышла замуж за одного из лучших хоккеистов планеты Александра Овечкина, родила ему двух сыновей и живет в США.

Накануне певица Любовь Успенская, которая много лет дружит с семьей, заявила, что Анастасия Шубская решила запеть. 68-летняя исполнительница «Кабриолета» даже решила помочь ей в продвижении, несмотря на отсутствие у жены Овечкина профессионального музыкального образования.

«Я дружу с этой семьей уже много лет. Я всегда с ними вместе, все праздники. Настя всегда хотела петь. Вера мечтала, чтобы Настя карьеру сделала», — рассказывает Успенская в программе «Ты не поверишь» на НТВ.

больше по теме Александр Овечкин может в ближайшие дни вернуться из Америки в Россию вместе со своей семьей Межсезонье российский хоккеист традиционно проводит в родной стране.

Напомним, накануне стало известно, что Александр Овечкин вместе с семьей может вернуться из США в Россию.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.