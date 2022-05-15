Новости шоу-бизнеса: Симоньян назвала имена настоящих звезд, кто может купить замок Галкина, где скрываются Агутин и Варум

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне стало известно, кого Маргарита Симоньян считает настоящими звездами. Между тем, разговоры о продаже замка Максима Гакина не утихают. Теперь выяснилось, кто может стать его новым владельцем.

Об этих и других новостях из мира звезд, которе пользовались наибольшей популярностью среди читателей сайта 14 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Маргарита Симоньян назвала имена тех, кого считает настоящими звездами

На днях российские звезды, в числе которых были Григорий Лепс, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Зара, Дмитрий Дюжев и другие, побывали в Донецкой и Луганской народных республиках.

Медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала ролик в своей соцсети, на кадрах которого Дмитрий Дюжев и Лариса Долина пришли к памятнику «Жертвам фашизма». Видео было названо «Звезды здорового человека».

Стало известно, кто может купить замок Максима Галкина

Слухи о том, что Максим Галкин продает свой замок, не утихают в Сети. Здание оценивают в миллиард рублей. Владелец агентства недвижимости риелтор Алина Правоторина считает, что за такую сумму строение могут купить только фанаты Примадонны.

«Думаю, за миллиард рублей замок могут купить только фанаты Аллы Борисовны. Но у них вряд ли есть такие деньги».

больше по теме Риелтор рассказал, кто способен купить замок в Грязи Галкина и Пугачевой за миллиард рублей

Выяснилось, где скрываются Леонид Агутин и Анжелика Варум

Накануне выяснилось, что Анжелика Варум и Леонид Агутин давно перебрались в Майами. Об этом рассказала видеоблогер Алена Жигалова.

«Там звездная пара, владеющая также апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE», — отметила Жигалова.

Иван Охлобыстин поддержал Чулпан Хаматову

В адрес сбежавшей из России Чулпан Хаматовой продолжает литься негатив. А вот актер Иван Охлобыстин поддержал коллегу по цеху. По его мнению, звезда театра совершила обычную глупость.

«Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — написал актер на своей страничке в «Яндекс.Дзен».

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Умер Ренат Ибрагимов

Народный артист Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни в Москве. В последние годы он редко появлялся на публике. О трагическом известии сообщила его дочка.

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала она «РИА Новостям».

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