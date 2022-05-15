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Новости шоу-бизнеса: Симоньян назвала имена настоящих звезд, кто может купить замок Галкина, где скрываются Агутин и Варум

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Симоньян назвала имена настоящих звезд, кто может купить замок Галкина, где скрываются Агутин и Варум
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Накануне стало известно, кого Маргарита Симоньян считает настоящими звездами. Между тем, разговоры о продаже замка Максима Гакина не утихают. Теперь выяснилось, кто может стать его новым владельцем.

Об этих и других новостях из мира звезд, которе пользовались наибольшей популярностью среди читателей сайта 14 мая, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Маргарита Симоньян назвала имена тех, кого считает настоящими звездами

На днях российские звезды, в числе которых были Григорий Лепс, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Зара, Дмитрий Дюжев и другие, побывали в Донецкой и Луганской народных республиках.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала ролик в своей соцсети, на кадрах которого Дмитрий Дюжев и Лариса Долина пришли к памятнику «Жертвам фашизма». Видео было названо «Звезды здорового человека».

Стало известно, кто может купить замок Максима Галкина

Слухи о том, что Максим Галкин продает свой замок, не утихают в Сети. Здание оценивают в миллиард рублей. Владелец агентства недвижимости риелтор Алина Правоторина считает, что за такую сумму строение могут купить только фанаты Примадонны.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

«Думаю, за миллиард рублей замок могут купить только фанаты Аллы Борисовны. Но у них вряд ли есть такие деньги».

Выяснилось, где скрываются Леонид Агутин и Анжелика Варум

Накануне выяснилось, что Анжелика Варум и  Леонид Агутин давно перебрались в Майами. Об этом рассказала видеоблогер Алена Жигалова.

Леонид Агутин и Анжелика Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Global Look Press

«Там звездная пара, владеющая также апартаментами на Манхэттене и другой дорогой недвигой, активно выступает за мир во всем мире и с недавнего времени яростно поддерживают Украину на концертах вроде U FOR UKRAINE», — отметила Жигалова.

Иван Охлобыстин поддержал Чулпан Хаматову

В адрес сбежавшей из России Чулпан Хаматовой продолжает литься негатив. А вот актер Иван Охлобыстин поддержал коллегу по цеху. По его мнению, звезда театра совершила обычную глупость.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

«Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — написал актер на своей страничке в «Яндекс.Дзен».

Умер Ренат Ибрагимов

Народный артист Ренат Ибрагимов умер на 75-м году жизни в Москве. В последние годы он редко появлялся на публике. О трагическом известии сообщила его дочка.

Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов. Фото: Global Look Press

«Да, умер. Мне сейчас тяжело», — сказала она «РИА Новостям».

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