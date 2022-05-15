«Уезжают только не наши люди»: Волочкова впервые высказалась о тех, кто покинул Россию

За последние месяцы из России уехали многие медиаперсоны. Например, Андрей Макаревич, Максим Галкин и Алла Пугачева обосновались в Израиле. Недавно туда же отправился музыкант Максим Леонидов.

Балерина Анастасия Волочкова заверила, что никуда не планирует уезжать, так как она очень любит Россию и во всем поддерживает президента.

«Уезжают из страны только не наши люди. Не любящие страну. Я очень люблю Россию, я доверяю и уважаю нашего президента. И когда наступают сложные времена, я как творческий человек, предпочитаю сплачивать людей, объединять их через танец. Российский народ очень сильный духом. И Россия никогда не нравилась другим странам, потому что у нас могущественная страна», — цитирует Волочкову «Комсомольская правда».

Напомним, ранее Анастасия Волочкова заявила, что решила полностью отгородиться о соседей, чтобы вообще их не видеть.

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