«Предмет иностранного финансирования»: Собчак могут признать иноагентом

Ксению Собчак могут признать иноагентом. Телеведущую заподозрили в том, что она получает иностранное финансирование. Об этом сообщил общественник Александр Ионов.

«Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства начал проверку Ксении Собчак на предмет иностранного финансирования, помимо Собчак будет проверена ее редакция «Осторожно, новости». Если финансирование найдется, то Собчак станет иноагентом», — написал Ионов в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее иноагентами признали ряд других звезд – Юрия Дудя и Моргенштерна. Оба уже осваиваются в новых странах. Журналист получил ВНЖ в Испании, а рэпер еще в прошлом году уехал в ОАЭ.

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