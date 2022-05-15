«Конкурс стал раздражать»: Запашный озвучил причину падения популярности «Евровидения»

В этом году победителями «Евровидения» стала украинская группа Kalush Orkestra. По итогам зрительского голосования именно они набрали наибольшее количество голосов.

Артист цирка Эдгард Запашный тем временем провел опрос в своем телеграм-канале, пытаясь выяснить, почему музыкальный конкурс потерял свою популярность.

«Убежден, что из года в год популярность Евровидения падала, прежде всего, из-за того, что конкурс стал очевидно очень сильно политизированным. Уже ни для кого не секрет, что скандинавские страны голосуют за своих певцов. Страны бывшего Советского Союза поддерживают исключительно друг друга», — написал Запашный в своей колонке для ФАН.

Дрессировщик отметил, что в последнее время победители конкурса вызывают много вопросов и вспомнил Кончиту Вурст.

«В общем, по-хорошему, этот конкурс в последние годы стал раздражать, раздражать адекватных людей. И дошло все до того, что конкурс идет, а нам с вами все равно!» — заключил Запашный.

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