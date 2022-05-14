«Я арбузик»: Клава Кока в стильном плаще и шапке-горшке покрасовалась в горах Исландии

Певица в ярком образе отметилась во время путешествия в далекой стране.

Клава Кока является известной певицей. Она уже несколько лет активно выпускает новые треки. Ей удалось добиться славы и завоевать любовь миллионов поклонников. Артистка уже пела дуэтом со многими исполнителями.

Она также не боится экспериментировать со внешностью. Звезда не только красит волосы, но и выбирает броские луки. Примечательно, что недавно она устроила себе отпуск.

Почти весь май Кока путешествует. Она уже побывала в Таллине на концерте Дуп Липы. А вот потом певица прилетела в Исландию. По всей видимости, там она снимает новый клип.

Накануне артистка шегольнула в ультрамодных джинсах и пуховой куртке. А вот 14 мая она забралась в горы. Клава покрасовалась в непромокаемых спортивных брюках и плаще оверсайз с принтом под арбуз. Лук дополнила шапка- горшок в оттенке фуксия.

«Я арбузик», — заявила звезда.

Поклонники восхитились ее ярким аутфитом. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая милая», «Это шедевральный наряд», просто сочная красотка«, «Ягодка со вкусной мякотью», «Самый дорогой арбузик», «Какая красивая», «У тебя уникальные наряды», «Неповторимая наша», «Клавдия, такие романтические места, такой релакс», «Ты прям украшение этих пейзажей», — прокомментировали пост подписчики.

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