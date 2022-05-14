«Счастье есть!»: Авербух и Арзамасова показали, как подросший сын ползает по полу дома

Илья Авербух является известным фигуристом. Он серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Также уже много лет спортсмен создает красочные ледовые представления и участвует в постановках для шоу «Ледниковый период».

В свое время там он познакомился с актрисой Лизой Арзамасовой. Как оказалось, звезда «Папиных дочек» его очаровала. Два года назад стало известно об их романе, а вскоре пара сыграла свадьбу.

Примечательно, что от первого брака у Авербуха есть сын Мартин. А в прошлом году он снова стал папой. Возлюбленная родила сына Льва. Теперь Лиза успешно совмещает карьеру и материнство.

Она часто делится кадрами с малышом. А вот 14 мая актриса поздравила его с важным событием — наследнику исполнилось 9 месяцев. Авербух также опубликовал видео, на котором сын в бодике ползает по полу и улыбается.

«Нам 9 месяцев! Полет нормальный! Счастье есть!» — заявил фигурист.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Такой славный пацан», «Зайчик любимый, расти крепким», «Очень милый львеночек», «Удивительно похож на обоих родителей!», «Копия мамы», «Ну очень счастливый ребенок», «Просто ангелочек», «Он такой красивый», «Ему нужно в рекламе сниматься», «Ваша радость», «Лиза молодец, что столько любви дарит вам и крохе», — прокомментировали пост подписчики.

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