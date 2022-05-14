Звезду «Сватов» Олесю Железняк не пустили в самолет из-за долгов за «коммуналку»

Звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк стала гостьей в популярном шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артистка рассказала, что не всегда ей удается сводить концы с концами.

Вместе с мужем Спартаком они выплачивают ипотечный кредит за квартиру в 170 квадратных метров. А недавно у нее случился инцидент в аэропорту.

«Я должна была лететь на гастроли, однако меня задержали. Оказалось, сотрудники аэропорта нашли у меня долг за коммунальные платежи более 400 тысяч рублей. Эти деньги ранее мы выплатили, но у них отметки не было. Но долг такой действительно был», — заявила Железняк.

Так самолет и улетел без Олеси. У нее даже не было денег на такси домой. Пришлось звонить подружке и просить в долг.

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