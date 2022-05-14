Олеся Железняк рассказала об ипотечной квартире в 170 «квадратов»

За жилье актрисе придется платить еще 10 лет.

Звезда фильма «Ландыш серебристый» Олеся Железняк прожила в счастливом браке с мужем Спартаком более 20 лет. У пары подрастает четверо детей, однако супруги не шикуют, денег им хватает только на первоочередные расходы.

«Мы живем в ипотеку. Я скажу так: «Ничто так не сближает мужчину и женщину, как ипотечный кредит!» — заявил муж артистки.

У Олеси и Спартака квартира в 170 квадратных метров. За нее платить им еще 10 лет. Семейный бюджет супруги не планируют, поэтому у них иногда возникает кризис.

«Мы живем сегодняшним днем, несмотря на то, что у нас столько детей», — добавила актриса.

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