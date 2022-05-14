Нежно и стильно: Клава Кока в ультрамодных джинсах и укороченной куртке щегольнула в Исландии

Певица проводит отпуск в далеких краях. Она намекнула на новый роман.

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она за последние годы смогла спеть с Димой Биланом, Александром Реввой и другими артистами. Также певица подружилась с Ольгой Бузовой, отдыхая с ней в Куршевеле.

Она славится не только голосом, но и чувством стиля. Примечательно, что недавно звезда устроила себе путешествие. Она зажгла на концерте Дуа Липы в Таллине, а потом прилетела в Исландию.

Кока часто покупает себе необычные наряды. Она не скрывает, что зарабатывает миллионы рублей и поэтому позволяет себе закупаться в бутиках. На этот раз с собой певица взяла не только летние наряды, но и практичные повседневные луки.

На этот раз она прогулялась в джинсах-трубах, которые стали особенно популярны. А также Клава дополнила аутфит укороченной курткой пастельного мятного оттенка.

Артистка прогулялась по полям, увидела животных, набрела на водопад и искупалась в природных источниках. Более того, она намекнула на новый роман. Коку заметили с темноволосым молодым человеком. Его лицо она показывать не стала, оставив даже имя избранника в секрете.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. «Какая красивая», «Выглядишь бесподобно», «Какая нежная девочка», «Ну просто чудесная», «Крутые джинсы», «У вас что ни вещь, то просто самая актуальная одежда», «Хочу ваш лучок! Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

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