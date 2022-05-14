«По блату»: Олеся Железняк рассказала, как попала в фильм «Ландыш серебристый»

Олеся Железняк стала гостьей в новом выпуске популярного проекта НТВ «Секрет на миллион». Актриса известна, в первую очередь, главной ролью в культовом фильме «Ландыш серебристый». В интервью Лере Кудрявцевой актриса призналась, что попала в картину по знакомству.

«Конечно, по блату! Я пришла работать в театр и познакомилась с художником по костюмам, которая как раз работала с режиссером «Ландыша» Тиграном Кеосаяном. И она обо мне рассказала ему. Он заинтересовался», — рассказала Олеся.

При этом Железняк подчеркнула, что до этого ее никто в кино не брал, несмотря на то, что она ходила на многочисленные кастинги.

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