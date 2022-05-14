«С голубыми глазами и ямочкой»: Утяшева показала лицо сына, который растет копией Воли

Телеведущая призналась, что поправилась на 32 кг, когда была беременна. Она сразу была уверена, что у нее родится богатырь. 14 мая Роберту исполнилось 9 лет.

Ляйсан Утяшева давно стала медийной личностью. Она раньше строила карьеру гимнастки и завоевала много наград. Но потом Ляйсан стала телеведущей. Уже больше 8 лет ведет шоу «Танцы» и его обновленную версию «Новые танцы».

При этом она часто посещает светские рауты и модные показы. Но звезда также растит сына Роберта и дочку Софию. Ей во всем помогает муж Павел Воля.

Не так давно пара отметила семилетие дочки. Они устроили праздник. А вот 14 мая супруги организовали вечеринку для сына, которому исполнилось девять лет. Утяшева опубликовала трогательное семейное фото.

Она обняла именинника. Рядом был Воля и дочка. Также телеведущая опубликовала архивные сникми. Она показала, как вырос малыш и призналась, что он растет копей отца. Хотя у Роберта есть черты и его бабушки.

«Сейчас будет много фактов о нашем мальчике, Роберте! Сегодня ему исполнилось 9 лет.

1. Родился 14 мая в 6 утра;

2. Вес: 4,1 кг, рост: 59 см (очень крупный мальчик), сейчас он уже 1,4 м;

3. С Робертом я поправилась на 32 кг, когда носила его в животе (сразу поняла, что будет богатырь);

4. Пришел в этот мир с голубыми глазами и ямочкой на щечке, как у моей мамочки;

5. После своего рождения собрал меня в кучу, как настоящий мужчина и заставил взрослеть (такой во всем!);

6. Очень любит оранжевый цвет;

7. Невозможно обаятельный (девочки, готовьтесь…);

8. Начал серьезно заниматься теннисом, до этого шуточно играл в футбол;

9. Обожает сидеть со мной у костра и поддерживать его, чтобы не погас;

10. Любит сестричку и ответственно мне во всем помогает;

11. Летает на самолетах с месячного возраста, любит путешествовать, ездить со мной на машине и неважно куда;

12. Любимая песня: Noize MC — Вояджер −1. Обожает песню из папиного альбома: „Радужная песня“;

13. Фото в красном джемпере — первое авторизованное Робертом фото;

14. Знает все вулканы на планете (кажется, растет ученый… и я не преувеличиваю… не дай бог кому-то встретиться с ним по теме вулканов, разнесет в два счета);

15. Любит рисовать картины, пожалуй, это его еще одно большое хобби;

16. Роберт подбирает любые бумажки на улице, которые находит и всегда носит с собой мешочек (не то, чтобы я влюбленная мать, это просто факт, который невозможно не заметить);

17. Готов всех животных забрать к нам домой, видит себя спасателем животных и работником Гринпис;

18. Обожает коллекционировать машинки;

19. Называет себя „шутером, как папа“;

Роберт, сынок, главное — будь здоров и счастлив! Мы тебя очень любим. Спасибо за самые счастливые девять лет. С днем рождения, Роберт! Ура!» — написала звезда.

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