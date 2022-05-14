«Вани на празднике не будет»: Собчак раскрыла, кто может стать ведущим «Алых парусов» вместо Урганта

Журналистка отметила, что Даша Александрова очень высокая, поэтому ее соведущий должен гармонично с ней смотреться.

Ксения Собчак уже много лет строит карьеру телеведущей. Она привыкла всегда быть в центре событий. Примечательно, что блондинка берет интервью у знаменитостей. Она ездила в Израиль, где виделась с Андреем Макаревичем и его женой.

К слову, в последнее время часто путешествует и Иван Ургант. Недавно Первый канал опроверг слухи о закрытии его передачи «Вечерний Ургант».

Однако Ивана не утвердили на роль ведущего выпускного «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Была прервана десятилетняя традиция. Причины такого решения организаторов не уточняются. Однако Собчак вызвалась рассказать о случившемся. Она узнала, кто может заменить в на роли ведущего этого мероприятия.

«Эксклюзивно докладываю: Вани на празднике не будет, а это плохой знак», — написала Ксения. «Его партнерша Даша Александрова — остается. И сейчас ей ищут нового соведущего. Даша высокая, смотреться все должно гармонично, поэтому в пару ей рассматривают Нагиева. Но он еще не утвержден», — рассказала она.

Поклонники отметили, что Дмитрий Нагиев имеет большой опыт в этой сфере и его будет рада видеть публика. При этом многие сожалеют, что Иван, который может похвастаться искрометным юмором, не будет присутствовать на мероприятии. К слову, недавно его видели в Финляндии.

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