Панорамные окна, гостевая спальня: Муцениеце приехала с детьми Прилучного в свой новый дом

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Зрители знают ее по ролям в сериале «Закрытая школа», фильмах «Тобол» и «Честный развод». Также Агата состояла в браке с Павлом Прилучным.

Многие считали их идеальной парой, но в 2020 году они развелись. Тогда актриса вместе с детьми ушла из дома, когда звезда сериала «Мажор» вел себя агрессивно и начал их выгонять. Она поселилась в своей квартире в Москве.

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За минувшие годы Муцениеце наладила дружеское общение с бывшим мужем. Прилучный часто приглядывает за сыном дочкой, когда актриса находится на съемках в других городах. А вот на днях она воссоединилась с наследниками. 14 мая актриса приехала загород, где у нее появился свой дом.

Агата решила провести экскурсию для поклонников вместе с Мией и Тимофеем. Она показала большой участок с березами и елками. Звезда похвасталась, что рядом есть лес.

Артистка запечатлела двухэтажный дом в черном цвете, построенным в современном стиле. Везде можно увидеть панорамные окна, которые пропускают много света. Муцениеце на первом этаже планирует устроить гостиную с диваном и телевизором, а также она сделает отдельную зону с кухней.

Для друзей актриса подготавливает гостевую спальню. А уже на втором этаже будет ее спальня, а также комнаты у дочки и сына. Для детей даже будет отдельная ванная комната с санузлом. Пока там идет ремонт, но Агата счастлива, что смогла купить дом.

«Наша семья — счастливые обладатели деревянного домика, как я и мечтала! В этот супер важный момент в моей жизни, я хочу сказать спасибо вам, дорогой зритель! Я по прежнему считаю, что без любящего зрителя — артист не возможен! Благодаря вашей любви — я верю в себя, я работаю, я в самые сложные моменты жизни остаюсь собой! Вы — это Я!» — написала звезда.

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