«Такой большой»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили вечеринку для сына в день рождения

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет занималась спортом и успела завоевать множество медалей. Примечательно, что потом спортсменка стала телеведущей.
Она также собрала танцевальный коллектив, с которым часто гастролирует. При этом Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Супруги воспитывают двоих детей: дочку Софию и сына Роберта.
Недавно Утяшева и Воля устроили праздник для дочки, которой исполнилось 7 лет. А вот теперь в их семье снова настал праздник. Теперь свой день рождения отпраздновал Роберт, которому стукнуло 9 лет.
В честь такого события супруги устроили вечеринку. Ляйсан предстала в платье-рубашке кремового цвета. С именинником запечатлелись все: родители и маленькая сестра. На этот раз пара не стала скрывать лицо мальчика.
«Такой родной, такой хороший человек, такой большой, хотя еще совсем ребенок, ты начинаешь свой стремительный разбег, крепчает голос твой, хоть он еще и тонок. Твои шаги увереннее стали, а в голове твоей прекрасные идеи, мы девять лет так незаметно пролистали, как будто их и не было на деле.
Прекрасных легких и веселых лет: мы помним тебя крохотным в коляске, твой первый шаг, самостоятельный обед,
Под музыку из мультиков чудные пляски. Игра в машинки, первый перелет, как ты убрал кровать, твои стихи, твои медали, первый наш поход, как вместе мы упали в лопухи. как маме на свои купил цветы, твой каждый маленький, но все же труд.
Мы помним все, и в этом всем есть ты, как хорошо что ты родился. Что ты тут! Наш самый лучший друг, помощник, весельчак, защитник мамы и опора для сестренки, желаем тебе снов счастливых по ночам, а утром слышать голос громкий твой и звонкий. Желаем много шуток и добра, желаем жизни радостного пира, чтоб завтра было лучше, чем вчера.
Любви, здоровья и, конечно, мира. Твои мама, папа и София вместе сочинили этот стих. С днем рождения, наш любимый Роберт!» — написала Утяшева.
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