Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

«Такой большой»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили вечеринку для сына в день рождения

Супруги в мае отмечают дни рождения детей. 14 мая настала очередь Роберта.

«Такой большой»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили вечеринку для сына в день рождения
Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет занималась спортом и успела завоевать множество медалей. Примечательно, что потом спортсменка стала телеведущей.

Она также собрала танцевальный коллектив, с которым часто гастролирует. При этом Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Супруги воспитывают двоих детей: дочку Софию и сына Роберта.

Недавно Утяшева и Воля устроили праздник для дочки, которой исполнилось 7 лет. А вот теперь в их семье снова настал праздник. Теперь свой день рождения отпраздновал Роберт, которому стукнуло 9 лет.

В честь такого события супруги устроили вечеринку. Ляйсан предстала в платье-рубашке кремового цвета. С именинником запечатлелись все: родители и маленькая сестра. На этот раз пара не стала скрывать лицо мальчика.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды

«Такой родной, такой хороший человек, такой большой, хотя еще совсем ребенок, ты начинаешь свой стремительный разбег, крепчает голос твой, хоть он еще и тонок. Твои шаги увереннее стали, а в голове твоей прекрасные идеи, мы девять лет так незаметно пролистали, как будто их и не было на деле.

Прекрасных легких и веселых лет: мы помним тебя крохотным в коляске, твой первый шаг, самостоятельный обед,
Под музыку из мультиков чудные пляски. Игра в машинки, первый перелет, как ты убрал кровать, твои стихи, твои медали, первый наш поход, как вместе мы упали в лопухи. как маме на свои купил цветы, твой каждый маленький, но все же труд.

Мы помним все, и в этом всем есть ты, как хорошо что ты родился. Что ты тут! Наш самый лучший друг, помощник, весельчак, защитник мамы и опора для сестренки, желаем тебе снов счастливых по ночам, а утром слышать голос громкий твой и звонкий. Желаем много шуток и добра, желаем жизни радостного пира, чтоб завтра было лучше, чем вчера.

Любви, здоровья и, конечно, мира. Твои мама, папа и София вместе сочинили этот стих. С днем рождения, наш любимый Роберт!» — написала Утяшева.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!

Тэги

Звездные детизвездные семьиЗвездный стильЛяйсан УтяшеваПавел ВоляРоберт ВоляСофия Воля