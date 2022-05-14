«Такой большой»: Ляйсан Утяшева и Павел Воля устроили вечеринку для сына в день рождения

Ляйсан Утяшева является известной гимнасткой. Она много лет занималась спортом и успела завоевать множество медалей. Примечательно, что потом спортсменка стала телеведущей.

Она также собрала танцевальный коллектив, с которым часто гастролирует. При этом Ляйсан счастлива в браке с Павлом Волей. Супруги воспитывают двоих детей: дочку Софию и сына Роберта.

Недавно Утяшева и Воля устроили праздник для дочки, которой исполнилось 7 лет. А вот теперь в их семье снова настал праздник. Теперь свой день рождения отпраздновал Роберт, которому стукнуло 9 лет.

В честь такого события супруги устроили вечеринку. Ляйсан предстала в платье-рубашке кремового цвета. С именинником запечатлелись все: родители и маленькая сестра. На этот раз пара не стала скрывать лицо мальчика.