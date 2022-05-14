«Люблю совместную работу!»: Туктамышева и Авербух поставили новую произвольную программу

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева в «Телеграм» опубликовала совместный снимок с хореографом Ильей Авербухом.
«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильей Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно».
В то же время Елизавета Туктамышева подчеркнула, что ее новая произвольная программа пока еще не утверждена. Впрочем, она надеется, что это в недалеком будущем произойдет.
Напомним, что Илья Авербух с недавних пор стал тренером. Он отмечал, что хочет проявить себя в самое ближайшее время на этом поприще.
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