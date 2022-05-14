Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

«Люблю совместную работу!»: Туктамышева и Авербух поставили новую произвольную программу

Как отметила фигуристка, программа еще не утверждена, но она очень надеется, что это случится.

«Люблю совместную работу!»: Туктамышева и Авербух поставили новую произвольную программу
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева в «Телеграм» опубликовала совместный снимок с хореографом Ильей Авербухом.

«Люблю нашу совместную работу! Поставили новую произвольную с Ильей Авербухом. Как всегда, быстро, интересно и продуктивно».

Елизавета Туктамышева

В то же время Елизавета Туктамышева подчеркнула, что ее новая произвольная программа пока еще не утверждена. Впрочем, она надеется, что это в недалеком будущем произойдет.

Елизавета Туктамышева и Илья Авербух
Елизавета Туктамышева и Илья Авербух. Фото: «Телеграм» Елизаветы Туктамышевой

Напомним, что Илья Авербух с недавних пор стал тренером. Он отмечал, что хочет проявить себя в самое ближайшее время на этом поприще.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Елизавета ТуктамышеваЕлизавета Туктамышева последние новостиИлья Авербух