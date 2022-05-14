«Невеста у меня прекрасная»: Родион Газманов пригласил Ольгу Бузову в свадебное путешествие

Музыкант Родион Газманов в соцсетях в юмористической форме заявил, что с уважением относится к певице Ольге Бузовой. При этом он сразу оговорился, что речь о нечто большем, чем просто дружба не идет.

«Спасибо, что невеста у меня прекрасная: трудоголик и красотка! Ну что, Оля, куда в свадебное путешествие?!» Родион Газманов

Добавим, что Марина Газманова, мачеха Родиона, не раз намекала певцу, что ему следовало бы поближе познакомиться с Ольгой Бузовой. По ее мнению, они стали бы прекрасной парой.

Напомним, что Родиону Газманову сорок лет. Он никогда не был женат. В разное время ему приписывали всевозможные романы. В том числе, с нынешней женой хореографа Ильи Авербуха актрисой Лизой Арзамасовой.

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