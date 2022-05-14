«Включите уже свои мозги, друзья»: Рожков из «Уральских пельменей» выступил с заявлением

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков в соцсетях выступил с важным заявлением. Он осудил тех, кто выступает против зарубежных соцсетей и смартфонов.

По словам Андрея Рожкова, всем, кто против зарубежной техники, а также езды на немецких и японских автомобилях стоит напомнить, что все это состоит из химических элементов, которые классифицировал и свел в таблицу великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев.

«Включите уже свои мозги, друзья! Не важно в какой стране они были созданы. Всем добра». Андрей Рожков

Напомним, что Андрей Рожков – один из лидеров «Уральских пельменей». При этом он выступает также вместе с Вячеславом Мясниковым в шоу «Ваши пельмени».

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