Взялся за пулемет: уехавший в Донбасс Григорий Лепс предстал на полигоне с оружием

Григорий Лепс является известным певцом. Он уже много лет выступает на сцене. Примечательно, что недавно артист отправился на Украину. Он стал одним из немногих звезд, которые отправились в Донбасс и Луганск.

Лепс с коллегами выступил в больницах, чтобы ободрить раненных военных и детей, а также медиков, которые спасают жизни людям. Лариса Долина и Дмитрий Дюжев принесли цветы к мемориалу «Памяти жертвам фашизма».

В интервью Лепс не только высказался о селебрити, которые не так давно эмигрировали, но и признался, что приехал на Украину, чтобы поддержать людей, а не ради денег или славы. Более того, он выразил желание пойти на передовую, но отметил, что его не пускают.

А вот 14 мая артист опубликовал кадры, снятые на полигоне. Ему позволили пострелять из огнестрельного оружия разных видов. Он справился и с пистолетом и с пулеметом. Его действия контролировали военные.

Поклонники были удивлены. Многие отметили, что 59-летний певец очень отважный. Другие заметили, что с оружием он обращается умело. «Как вы круто держите оружие», «У вас шикарно получается», «Мужчины, которые умеют бороться со страхами, прекрасны», «Вам столько лет, но такие поступки вызывают только уважение», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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