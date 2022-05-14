«Вокруг нет инфраструктуры»: риелтор озвучил минусы замка Максима Галкина в деревне Грязь

Расположение у особняка, как думают специалисты, не самое удачное.

Владелец агентства недвижимости риелтор Алина Правоторина, которая живет недалеко от замка юмориста Максима Галкина в деревне Грязь и часто ездит мимо на машине, рассказал о минусах огромного строения.

Дом, как она считает, выглядит откровенно плохо. По ее мнению, это серый и мрачный громоздкий новодел с башенками. Он вызывает в памяти начало девяностых годов прошлого века.

Правоторина добавила, что замок Максима Галкина похож на дворцы, которые когда-то строили для себя ребята, новые русские, в малиновых пиджаках с золотыми цепями. Образчиком хорошего вкуса данное строение, как она думает, назвать крайне сложно, сообщает mosregtoday.ru.

«Здание расположено не в коттеджном поселке, а посреди деревни. Вокруг нет инфраструктуры – дорогих магазинов, итальянских кафе. Еще один недостаток – необходимость отапливать немалые квадратные метры и содержать многочисленный штат прислуги». Алина Правоторина

Напомним, что Галкин и Пугачева, по слухам, хотя выручить от продажи замка миллиард рублей. Правда, сам юморист, как и его жена, обитающие третий месяц в Израиле, пока ни разу не заикались о продаже.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.