«Пасуем Тарасову»: Виктория Боня посмеялась над интервью футболиста Ксении Собчак

Особенно позабавил модель ответ на вопрос о поддержки президента.

Модель и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня в «Телеграм» посмеялась над интервью, которое недавно дал футболист Дмитрий Тарасов светской львице Ксении Собчак.

«Ну, и плавно от обсуждения зарубежных политических новостей переходим к российским. Пасуем Тарасову». Виктория Боня

Ниже Виктория Боня опубликовала ответ Дмитрия Тарасова относительно президента. «Есть президент – я его реально поддерживаю. Придет другой, наверное, буду поддерживать другого», — заявил Дмитрий Тарасов.

Напомним, что Дмитрий Тарасов – бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Во время интервью он не раз поминал «добрым словом» экс-супругу.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.