Матецкий объяснил, почему у Гагариной не было шансов победить на «Евровидении» в 2015 году

Как заметил композитор, песню «A Million Voices» достаточно высоко оценили за рубежом, но для успеха этого оказалось мало.

Композитор Владимир Матецкий заявил, что его последним опытом совместной работы с иностранными авторами следует считать 2015 год. Тогда свет увидела песня «A Million Voices», с которой певица Полина Гагарина ездила на «Евровидение» в Вену.

Как заметил Владимир Матецкий, эта песня была написана им вместе с Леонидом Гуткиным и «шведскими партнерами». По словам композитора, Гагарина была как никогда близка к победе, но вмешались определенные обстоятельства, сообщает «АиФ».

«Но надо помнить, что это «Евровидение» проходило через год после возвращения Крыма. Мы понимали, что первое место нам не светит, но было приятно, что песню оценили довольно высоко». Владимир Матецкий

Напомним, что Полина Гагарина на «Евровидении» в 2015 году заняла второе место. Победу одержал участник из Швеции Монс Сермельнев.

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