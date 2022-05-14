«Неутомимый»: Наталья Штурм в подробностях рассказала о личной жизни с молодым возлюбленным

Певица встречается с мужчиной, который младше ее на 25 лет.

В личной жизни Натальи Штурм – изменения. На днях артистка отправилась в Сочи с молодым возлюбленным. Мужчина младше 55-летней певицы на 25 лет. Георгию всего 30. Но разница в возрасте никак не смущает Наталью, наоборот, даже радует.

«Это – то, что мне сейчас как раз надо. Здоровый, сильный, искрений, с крепкой психикой, неутомимый, страстный. Для себя я определила, что мой женский век будет длится до 100 лет. А потом я уйду из большого секса», — цитирует Штурм «Собеседник».

При этом Наталья отметила, что о серьезных отношениях пока рано говорить. Певица верит, что еще встретит своего принца на белом коне, с которым будет вместе до последних дней.

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