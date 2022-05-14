«Я долго была сумасшедшим человеком»: Юлия Барановская рассказала о своих суевериях

По словам телеведущей, она всегда обходила кусты исключительно с одной стороны.

Телеведущая Юлия Барановская в шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» рассказала о своих суевериях.

«Я долго была сумасшедшим человеком, который кусты обходил с определенной стороны. И я всегда говорила: «Не надо меня спрашивать, почему я обхожу этот куст, где лужа. Не надо мне задавать этот вопрос». Мне надо было четко, идя от дома до метро, обходить куст с определенной стороны». Юлия Барановская

Как заметила Юлия Барановская, в какой-то момент она кое-что поняла. «Когда ты выстраиваешь определенную цепочку, ну, например, утром встаешь с такой-то ноги, потом что-то берешь, чтобы все было четко, тогда ты себя держишь в очень правильных рамках и ничего нового не случится. Я поняла, что день надо начинать по-разному и тогда он будет у тебя наполнен совершенно другими событиями. А если ты живешь стабильно, то скучно», — заявила Юлия Барановская.

Напомним, что Юлия Барановская – популярная телеведущая. Этим летом ей исполнится 37 лет.

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