Продолжение следует: поклонники «Триггера» увидят новый фильм с Максимом Матвеевым

Кинопоиск и Первый канал работают над продолжением истории, которая выйдет в виде фильма.

Накануне в Москве состоялся премьерный показ финальной серии второго сезона сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым в главной роли. Также стало известно, что история врача-психотерапевта с необычным подходом к пациентам получит продолжение.

Первый канал и Кинопоиск приступили к работе над психологической драмой, которая выйдет в виде отдельного фильма. Одну из главных ролей вместе с Максимом Матвеевым исполнит Ирина Старшенбаум, которая, по задумке сценаристов, сыграет важного человека в жизни Артема Стрелецкого.

«Мы хотим еще больше погрузить поклонников сериала во внутренний мир нашего героя: рассказать о том, какой он, как живет и что чувствует, а также как он справляется с теми трудностями, которые ему пришлось пережить», — рассказала режиссер и продюсер фильма Александра Ремизова пресс-службе Кинопоиска.

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Съемки фильма начнутся в июне, а премьера планируется уже ближайшей зимой.

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